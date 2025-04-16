Первенство Ленинского округа по плаванию прошло в спортивном центре в Развилках

Первенство Ленинского округа по плаванию прошло в детском оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» в Развилках. В нем приняли участие около 200 спортсменов.

«Первенство Ленинского городского округа по плаванию стало еще одним ярким событием в спортивной жизни нашего муниципалитета. Прежде всего, хочу отметить высокий уровень подготовки к соревнованиям. Гордимся, что наши воспитанники демонстрируют отличные результаты. Хочется отметить, что это результат не только таланта, но и упорного труда спортсменов, а также профессионализма тренерского состава», — сказала директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

Спортсмены соревновались в разных возрастных категориях вольным стилем на 50 метров.

Директор отметила, что соревнования популяризируют плавание, учат справляться с волнением и работать в команде.

Соревнования провели в 10 возрастных категориях среди мужчин и женщин. Самому младшему участнику — 9 лет, а старшему — 70.

Особое внимание уделили молодым спортсменам, которые по результатам первенства пройдут отбор на предстоящие соревнования.

В смешанной эстафете вольным стилем по 50 метров первые место заняла команда из Видного, серебро поделили сборные из поселка Развилки и Совхоза имени Ленина, а бронзу завоевала вторая команда из Видного.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы.