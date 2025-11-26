Первенство и Кубок России по спорту слепых прошли в Раменском

Соревнования по плаванию в Раменском собрали 85 юных спортсменов из 20 регионов страны. Чемпионат объединил сильнейших участников с ограниченными возможностями здоровья, которые представили различные специализированные школы и спортивные организации.

Турнир будет проходит до 28 ноября. С этого года Первенство проходит по обновленным правилам. Впервые к участию в турнире были допущены спортсмены новых возрастных категорий — с 12 лет. Благодаря этому количество участников выросло, что является важным шагом в развитии адаптивного плавания.

«Так как все наши дети являются инвалидами по зрению, спорт является одной из деятельностей, которая позволяет развиваться. Спорт помогает детям путешествовать, изучать новые города, встречаться с новыми людьми. Тем более многие дети — воспитанники школ-интернатов для слепых и слабовидящих, и общение с такими же ребятами, как они, снимает те ментальные ограничения, которые у них есть», — рассказал заслуженный мастер спорта России, первый вице-президент Всероссийской федерации спорта слепых Александр Голинтовский.

Бассейн «Сатурн» был выбран площадкой для проведения адаптивных соревнований неслучайно, ведь там есть все необходимые условия.

Первенство России в Раменском стало не только спортивным событием, но и важной поддержкой для детей, которые доказывают, что возможности человека гораздо шире любых ограничений.