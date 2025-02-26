Первенство и чемпионат по спортивной аэробике прошли в Солнечногорске

Первенство и чемпионат городского округа Солнечногорск по спортивной аэробике прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард». Соревнования стали стартом нового сезона.
Ребята продемонстрировали свои навыки в четырех возрастных категориях — от девяти до 18 лет и старше. Они проявили себя в пяти номинациях: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа.
Турнир стал отборочным этапом для представления округа на чемпионате и первенстве Московской области, которые состоятся в Жуковском 8 и 9 марта.
«Ребята уже в принципе подготовлены, но есть, над чем поработать. Поэтому и проводим эти соревнования, чтобы за 10 дней до основного старта мы смогли исправить какие-то ошибки, подсказать им, чтобы они приобрели уверенность в себе и очень хорошо выступили», — рассказала исполнительный директор солнечногорской Федерации спортивной аэробики Наталья Мякотина.
Судьи оценивали артистизм, сложность элементов, качество исполнения и другие критерии. В ходе соревнований также были подведены итоги прошлого года. Лучшие юные спортсмены были награждены кубками и грамотами за свои достижения.
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