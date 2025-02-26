Первенство и чемпионат по спортивной аэробике прошли в Солнечногорске

Первенство и чемпионат городского округа Солнечногорск по спортивной аэробике прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард». Соревнования стали стартом нового сезона.

Ребята продемонстрировали свои навыки в четырех возрастных категориях — от девяти до 18 лет и старше. Они проявили себя в пяти номинациях: индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы, танцевальная гимнастика и гимнастическая платформа.

Турнир стал отборочным этапом для представления округа на чемпионате и первенстве Московской области, которые состоятся в Жуковском 8 и 9 марта.