Первенство и чемпионат Московской области по стрельбе из арбалета пройдут в Коломне

В Коломне 6 и 7 февраля состоится первенство Московской области по стрельбе из арбалета, а 7 и 8 февраля пройдет чемпионат региона. На спортивной площадке соберутся лучшие спортсмены Подмосковья, чтобы побороться за медали и выполнить нормативы всероссийского уровня.

Главный тренер города Коломны по стрельбе из арбалета, старший тренер сборной Московской области и тренер сборной России Денис Струков рассказал, что в первенстве принимают участие юноши и девушки до 18 лет, а также юниоры и юниорки до 23 лет. «На первенстве спортсмены выступают в двух категориях. Выполняют два квалификационных упражнения первенства России. Это АП 10 метров — дистанция 10 метров, где каждому спортсмену нужно сделать 40 зачетных выстрелов. Второе упражнение — АП 18 метров, дистанция стрельбы 18 метров, по 30 зачетных выстрелов», — отметил Денис Струков.

Основные участники соревнований представляют Коломну и Солнечногорск. Также в первенстве выступают спортсмены из Химок и Раменского. Всего в соревнованиях участвуют более 20 человек.

Чемпионат Московской области стартует 7 февраля и рассчитан на взрослых спортсменов — мужчин и женщин. Здесь участникам предстоит выполнить квалификационное упражнение чемпионата России АП 18 метров, включающее 60 зачетных выстрелов.