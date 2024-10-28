Первенство городского округа по самбо среди юношей прошло в Воскресенске

В рамках партийного проекта «Единой России» «Za Самбо» провели первенство городского округа Воскресенск по самбо среди юношей. Участие в нем приняли спортсмены из пяти команд муниципалитета, а также Коломны и Озер.

Первенство Воскресенска по самбо среди юношей прошло в спортивном зале гимназии № 1. Состязания объединили борцов из пяти команд округа, из Коломны и Озер. Ребята продемонстрировали силу, выносливость, ловкость, а также получили ценный соревновательный опыт.

По словам президента Федерации самбо городского округа Воскресенск, исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Андрея Баранова, этот вид единоборств в муниципалитете пользуется особой популярностью.

«Наши спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня», — добавил он.

По итогам мероприятия участников наградили грамотами.

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