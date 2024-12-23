Первенство городского округа по гимнастике прошло в Лобне

Турнир принимал физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность». Гимнастки соревновались в групповых упражнениях и индивидуальной программе.

Соревнования собрали более 300 спортсменок из Московской, Тверской, Владимирской и Ивановской областей, а также из Москвы. Воспитанницы лобненской спортивной школы«Академия Спорта» отлично завершили сезон, завоевав четыре золотые медали в групповых упражнениях по программам кандидатов в мастера спорта, второго, третьего и первого юношеского разрядов.

Победителями и призерами в индивидуальной программе стали Дарья Балетова, Ксения Ловцова, Анастасия Уколова, Мария Куклина Ева Ожогова и Ксения Печерская.

На соревнованиях воспитанницам «Академии Спорта» также вручили значки спортивных разрядов — от третьего юношеского до второго спортивного.

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