Первенство городского округа по бадминтону прошло в Воскресенске

С 23 по 24 мая в спортивном зале МОУ «СОШ „Горизонт“ состоялось открытое первенство городского округа Воскресенск по бадминтону, посвященное Дню химика. Соревнования прошли в рамках проекта „Успех в единстве поколений“ партии „Единая Россия“ в честь знаменитой советской разведчицы Анны Морозовой, которая в годы Великой Отечественной войны руководила интернациональной подпольной организацией и была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

Турнир объединил более 120 спортсменов из 10 городов: Москвы, Воскресенска, Балашихи, Коломны, Красноармейска, Одинцова, Орехово-Зуева, Раменского, Реутова и Рязани.

В условиях высокой конкуренции воспитанники воскресенской спортивной школы показали отличные результаты. Матвей Османов стал лучшим в парном и смешанном разрядах и вторым — в одиночном. Вера Желтухина заняла первое место в смешанном разряде, второе — в парном и третье — в одиночном. Дарья Дорошкевич стала второй в парном разряде и третьей — в одиночном и смешанном. Виктория Чебышева заняла третье место в парном разряде.