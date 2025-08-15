Первенство города по парусному спорту прошло в Дубне

В этом году в Дубне городской чемпионат по парусному спорту прошел в 47-й раз. На акватории Иваньковского водохранилища поднялись десятки парусов — 10 августа здесь собралось более 100 спортсменов, чтобы побороться как в открытом первенстве Дубны, так и в «Кубке Московского моря — 2025».

Событие организовали парусный клуб «Атом» и Московская федерация парусного спорта при поддержке Объединенного института ядерных исследований.

Открывали соревнования самые юные яхтсмены: регаты прошли в классах «Луч», «Оптимист» и «Кадет». В возрасте от восьми до 16 лет за победу сражались свыше 25 участников. Позже на воде развернулся более крупный флот; особое внимание привлекли яхты класса «Летучий Голландец» — знаменитые скоростные суда с олимпийской историей.

Всего в регате выступили более 100 спортсменов, представлявших яхт-клубы ВШЭ, Политехнического университета, Института нефти и газа имени Губкина, МГУ и МФТИ, а также сотрудников ОИЯИ.



«Подобные соревнования помогут вернуть Дубну на карту крупнейших центров парусного спорта в акваториях Волги и Иваньковского водохранилища», — отметили участники парусного клуба «Атом».