Первенство города по боксу прошло в Лыткарине

Открытый турнир собрал более 100 боксеров из различных городов Подмосковья и Москвы. За награды боролись юноши младшего и старшего возрастов.

Все участники были разделены на три возрастные группы: 2012-2013, 2010-2011 и 2008–2009 годов рождения. Для старших возрастных групп использовалась очковая система подсчета по раундам, а решения принимала судейская коллегия Поединки ребят в возрасте 10-11 лет проходили в форме спаррингов.

Тренер-преподаватель спортивной школы Лыткарина Александр Григорьев рассказал, что целью соревнований было выполнение спортивных разрядов и предоставление возможности младшим юношам провести первые спарринги без присуждения победителей.

50 медалей и кубков вручили по итогам первенства победителям и призерам. Большую часть наград завоевали спортсмены из Лыткарина. Следующий турнир по боксу запланирован на конец февраля и будет посвящен Дню защитника Отечества. А сейчас продолжается набор детей в бюджетные секции лыткаринской спортшколы.