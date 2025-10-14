Первенство города по боксу прошло в Лыткарине
Открытый турнир собрал более 100 боксеров из различных городов Подмосковья и Москвы. За награды боролись юноши младшего и старшего возрастов.
Все участники были разделены на три возрастные группы: 2012-2013, 2010-2011 и 2008–2009 годов рождения. Для старших возрастных групп использовалась очковая система подсчета по раундам, а решения принимала судейская коллегия Поединки ребят в возрасте 10-11 лет проходили в форме спаррингов.
Тренер-преподаватель спортивной школы Лыткарина Александр Григорьев рассказал, что целью соревнований было выполнение спортивных разрядов и предоставление возможности младшим юношам провести первые спарринги без присуждения победителей.
50 медалей и кубков вручили по итогам первенства победителям и призерам. Большую часть наград завоевали спортсмены из Лыткарина.
Следующий турнир по боксу запланирован на конец февраля и будет посвящен Дню защитника Отечества. А сейчас продолжается набор детей в бюджетные секции лыткаринской спортшколы.