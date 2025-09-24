Первая выставка от арт-резиденции откроется в Черноголовке

В наукограде готовится к открытию первая выставка арт-резиденции «Гало» под названием «Резонанс», которая стартует 4 октября. Культурное событие позволит жителям познакомиться с творческими проектами в необычном формате — во время прогулок по улицам округа, что сделает знакомство с искусством живым и интерактивным.

Первый проект арт-резиденции будет представлен в формате «дрейф» — особого маршрута, который позволит зрителям самостоятельно исследовать город и открывать для себя объекты выставки, расположенные в разных частях наукограда. Организаторы отмечают, что благодаря этому жители смогут по-новому взглянуть на знакомые места и открыть их для себя в ином свете.

«Маршрут сложился органично: авторы выбрали точки вдоль главной магистрали города — Институтского проспекта. Зрителям будет удобно двигаться последовательно, а команда резиденции подготовит карту, чтобы облегчить навигацию. Однако строгого порядка нет: вы можете сами решать, с чего начать и каким проектом завершить свое путешествие», — сообщили в арт-резиденции «Гало».

В создании выставочных проектов принимают участие не только местные художники и деятели культуры, но и мастера из столицы. Экспозиция будет размещена в нескольких локациях округа — в Доме ученых, в здании бывшего ЗАГСа, а также в корпусе Физико-Инженерного Центра.