Первая встреча для будущих мам прошла в роддоме Серпухова

В Серпуховском родильном доме прошла первая встреча будущих мам в формате «Чаепитие с акушеркой». Участницы обсудили подготовку к родам, получили ответы на важные вопросы и советы специалиста.

В Серпуховском родильном доме состоялась первая встреча будущих мам в формате «Чаепитие с акушеркой». За чашкой чая участницы пообщались с опытной акушеркой Анжелой Дейлык и обсудили вопросы, которые волнуют женщин перед родами.

Встреча была посвящена подготовке к госпитализации, сбору «сумки роженицы», особенностям родового процесса, дыхательным техникам и приемам, которые помогают облегчить состояние во время схваток. Будущие мамы также смогли задать специалисту личные и «неловкие» вопросы.

Вместо привычной лекции получился открытый разговор в спокойной и доброжелательной атмосфере. Участницы отметили, что встреча помогла им получить полезную информацию и почувствовать больше уверенности перед предстоящими родами.

Серпуховский родильный дом планирует продолжить проведение таких мероприятий.

Август в учреждении прошел в штатном режиме: за месяц здесь родились 82 ребенка — 42 мальчика и 40 девочек. Все основные показатели работы родильного дома оставались в норме.