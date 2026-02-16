Первая в России гонка на суперкарах по горам прошла в Дмитровском округе

Фестиваль «Need for trip» состоялся 15 февраля в парке в Яхроме. На старт вышли 74 автомобиля — от отечественных «Нив» до спортивных иномарок.

Соревнования на спортивных и суперкарах по горнолыжному склону прошли в формате драг-рейсинга. Участникам предстояло преодолеть 200-метровую трассу с перепадом высот по снежному склону. Пилоты отмечали, что трасса оказалась непростым испытанием из-за разного состояния снега — сверху подмерзшего, снизу более мягкого. Это заставляло водителей осторожно работать на поворотах.

По итогам квалификации определили 32 лучших пилота, которые продолжили борьбу за победу в финальных заездах вечером того же дня.

Совладелец компании «Need for trip» и организатор автофестиваля Виолетта Бандик рассказала, что участники приехали из разных регионов страны — Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Саранска, Челябинска, Махачкалы и других городов.

Для гостей подготовили развлекательные зоны, фудкорт, выставку автомобилей и музыкальную программу с участием нескольких групп.