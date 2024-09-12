Первая в Подмосковье школа креативных индустрий открылась в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве открылась школа креативных индустрий на базе детской школы искусств имени Флиера. Учреждение заработало в рамках проекта «Придумано в России», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Открытие детской школы креативных индустрий отвечает задачам и вызовам нашего времени — это новые возможности для юных жителей города и новые горизонты для их самореализации», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Школа оборудована студиями звукорежиссуры, электронной музыки и дизайна, где 60 школьников от 12 до 17 лет будут осваивать современные технологии и искусство. Преподаватели также хорошо подготовлены — они прошли обучение в ведущих культурных учреждениях.

Детская школа искусств имени Флиера — одна из старейших в регионе, здесь обучаются более 1,2 тысячи детей по различным направлениям. Всего же в Подмосковье работает 174 школы искусств и четыре колледжа.

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