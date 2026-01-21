Первая в этом году выездная администрация состоялась в Ленинском округе

В округе 20 января состоялся прием жителей в формате выездной администрации. Встречу провели на базе образовательного центра «Старт» имени К. Д. Ушинского в деревне Коробово.

На вопросы жителей ответили заместитель главы округа Эдуард Арадушкин, руководители профильных управлений администрации, а также представители депутатского корпуса, полиции и МЧС.

«Формат выездной администрации позволяет жителям напрямую обращаться к профильным специалистам и получать развернутые ответы на волнующие их вопросы. Такие встречи дают возможность не только обсудить проблемные темы в диалоге, но и при необходимости выехать непосредственно на место, чтобы детально рассмотреть ситуацию вместе с заявителями. Это помогает точнее оценить обстановку, определить возможные пути решения и держать исполнение обращений на контроле», — отметил Эдуард Арадушкин.

В ходе встречи жители поднимали вопросы развития дорожной и транспортной инфраструктуры. Обсуждались улучшение транспортной доступности, состояние автомобильных дорог, организация съездов на региональные и федеральные трассы, запуск и корректировка автобусных маршрутов, а также реконструкция остановочных пунктов.

Также прозвучали обращения по проблемам подтопления отдельных участков дорог, ремонту ливневой канализации, содержанию и уборке проезжей части, а также соблюдению целевого использования земельных участков.

По всем обращениям жителям дали разъяснения. Часть вопросов взяли на контроль профильные подразделения администрации, по ряду из них уже определили конкретные меры. Так, для приведения дороги в деревне Пуговичино в нормативное состояние 21 января направят грейдер. Проблему подтопления дороги возле коттеджного поселка «Коробово» также взяли на контроль — финансирование на ремонт ливневой канализации уже выделено, работы начнутся в ближайшее время.

В выездной администрации приняли участие около 50 жителей.