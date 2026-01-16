Первая в 2026 году выездная администрация состоялась в Химках

Мероприятие прошло 14 января в школе № 1. Жители микрорайона обратились с вопросами и идеями по развитию города.

Временно исполняющая обязанности главы округа Инна Федотова сообщила, что на встрече были рассмотрены вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной политики и транспорта. Она поблагодарила жителей за озвученные предложения и пожелания.

По словам руководителя администрации, обратная связь от горожан является основой ее работы, а подобные встречи помогают оперативно решать проблемы и учитывать общественные инициативы. Депутат и директор школы № 1 Галина Болотова отметила, что такие форматы позволяют жителям напрямую задать волнующие их вопросы представителям власти.

Выездные встречи администрации проходят еженедельно в разных районах округа. Следующая запланирована на 21 января в Старых Химках с 18:00 до 20:00 и состоится в Лицее № 7 по адресу: улица Ватутина, дом 2.