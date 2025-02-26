Первая в 2025 году тройня родилась в Щелковском перинатальном центре

Дети появились на свет с помощью кесарева сечения на 33-й неделе. Сейчас сестры находятся под чутким присмотром врачей перинатального центра. Вес Любови на момент рождения составил 1990 граммов, Софии — 1800. Самой маленькой оказалась Елена, ее вес — всего 1500 граммов.

«Стоит отметить, что одна из малышек появилась на свет в амниотическом пузыре, что является достаточно редким явлением. Это очередное подтверждение того, что наш центр готов к решению самых необычных задач в сфере акушерства и гинекологии», — сказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Теперь семья Петровых будет воспитывать семерых детей — у супругов уже есть три сына и дочь.

Напоминаем, что в регионе в рамках национального проекта «Демография» работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена информация о системе родовспоможения.