Первая в 2024 году двойня родилась в Лобне

В городском округе Лобня появилась на свет первая в этом году двойня. Новорожденных зарегистрировали с помощью сервиса «Рождение ребенка».

В семье Варнавских родились сыновья-двойняшки: Федор и Юрий. Для Алины и Дениса это первые дети. Молодые родители зарегистрировали малышей через сервис госуслуг «Рождение ребенка», все документы они направили удаленно без посещения ЗАГСа.

Напомним, 2024 год объявили Годом Семьи. За регистрацию новорожденного в Московской области семье предоставляют выплату в размере 20 000 рублей. Вместо денежной компенсации родители могут получить подарочную коробку «Я родился в Подмосковье!» со всеми необходимыми для первых дней жизни ребенка вещами.

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