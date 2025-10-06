Первая туристическая выставка прошла в Можайском округе

Мероприятие под названием «Можайские достопримечательности» состоялось в культурно-досуговом центре. Выставку организовало Сообщество развития туризма округа при поддержке администрации муниципалитета.

На торжественном открытии с приветственным словом выступили депутат окружного совета Василий Овчинников и священник Давид, настоятель Свято-Лужецкого Ферапонтова монастыря — одной из основных духовных и исторических жемчужин Можайской земли.

Местные туристические операторы и объекты подготовили короткие презентации. На лекциях профессионалам сферы туризма рассказали о том, как создать увлекательный туристический маршрут и поделились секретами продвижения туристических объектов с минимальным бюджетом. На протяжении всего дня для гостей мероприятия работали мастер-классы, а у посетителей была уникальная возможность пообщаться с представителями туристического бизнеса Можайского округа в неформальной обстановке.

Яркой дискуссией стал диалог на тему «Можайск — туристическая жемчужина или спящий богатырь», в ходе которого обсудили перспективы и потенциал туриндустрии округа.