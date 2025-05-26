Первая церемония бракосочетания прошла в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Главный дом усадьбы Кривякино открылся после реставрации в начале текущего года. Первыми зарегистрировали брак в историческом месте Елизавета и Данил Муганлинские.

С бракосочетанием пару поздравили заместитель министра социального развития Московской области Ольга Малахова, заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева и директор учреждения «Парки городского округа Воскресенск» Оксана Сайкина.

«Мы не ожидали, что такое историческое место станет свидетелем рождения нашей семьи. Впечатления незабываемые. Для нас это большая честь», – поделились молодожены.

Ольга Малахова напомнила, что в Подмосковье есть более 70 локаций для проведения церемоний выездной регистрации брака — в парках, усадьбах и парк-отелях муниципалитетов. Пары могут подать заявление через портал госуслуг и выбрать понравившуюся площадку.

«Мы будем открывать новые локации каждый год, чтобы у наших пар было еще больше выбора для такого важного события в их жизни», – сказала Ольга Малахова.