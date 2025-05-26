Первая церемония бракосочетания прошла в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Главный дом усадьбы Кривякино открылся после реставрации в начале текущего года. Первыми зарегистрировали брак в историческом месте Елизавета и Данил Муганлинские.

С бракосочетанием пару поздравили заместитель министра социального развития Московской области Ольга Малахова, заместитель главы Воскресенска Ольга Коротеева и директор учреждения «Парки городского округа Воскресенск» Оксана Сайкина.

«Мы не ожидали, что такое историческое место станет свидетелем рождения нашей семьи. Впечатления незабываемые. Для нас это большая честь», поделились молодожены.

Ольга Малахова напомнила, что в Подмосковье есть более 70 локаций для проведения церемоний выездной регистрации брака — в парках, усадьбах и парк-отелях муниципалитетов. Пары могут подать заявление через портал госуслуг и выбрать понравившуюся площадку.

«Мы будем открывать новые локации каждый год, чтобы у наших пар было еще больше выбора для такого важного события в их жизни», сказала Ольга Малахова.

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