Первая тренировка прошла на катке в микрорайоне Красный Электрик в Ногинске

Новый каток залили в микрорайоне Красный Электрик в городе Ногинск Богородского округа. Первую тренировку на льду провел Дмитрий Синенко, тренер-преподаватель Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа с большим опытом работы.

Покрытие на катке сделали идеально гладким, по нему приятно скользить. Всем спортсменам выдали специальную яркую форму. Тренировка прошла продуктивно и весело, мальчишкам не хотелось расходиться по домам.

На территории катка также оборудована раздевалка, парковка, сделано прекрасное освещение.

В ближайшие выходные здесь намерены провести первый мини-турнир среди маленьких хоккеистов. Также в планах — проводить бесплатные тренировки с ребятами. Секция будет работать несколько раз в неделю: в понедельник начало занятий в 19:00, в среду в 19:00, в субботу в 16:00.

В этом году микрорайон Красный Электрик будет отмечать свой 75-летний юбилей. Депутат совета Богородского округа Олег Пушенок, курирующий этот избирательный участок, уделяет ему огромное внимание, занимаясь решением различных вопросов, в том числе и благоустройства.