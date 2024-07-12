Первая смена в школьных лагерях Воскресенска завершилась

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Закончилась первая смена в школьных летних лагерях дневного пребывания в Воскресенске. Ребята обучались, играли и занимались спортом.

Воспитанники изучали правила дорожного движения и пожарной безопасности. Например, в лагере школы «Горизонт» в селе Федино для детей организовали мастер-классы, экскурсии и встречи с пожарными.

Ребята участвовали в спортивно-развлекательных мероприятиях: ежедневных разминках, зарядках и танцах на свежем воздухе. Школьники играли в развивающие командный дух и лидерские качества игры.

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