Первая смена в школьных лагерях Воскресенска завершилась
Закончилась первая смена в школьных летних лагерях дневного пребывания в Воскресенске. Ребята обучались, играли и занимались спортом.
Воспитанники изучали правила дорожного движения и пожарной безопасности. Например, в лагере школы «Горизонт» в селе Федино для детей организовали мастер-классы, экскурсии и встречи с пожарными.
Ребята участвовали в спортивно-развлекательных мероприятиях: ежедневных разминках, зарядках и танцах на свежем воздухе. Школьники играли в развивающие командный дух и лидерские качества игры.
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