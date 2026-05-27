Первая смена в лагере «Дубравушка» в Воскресенске начнется 1 июня

Детское оздоровительное учреждение завершает последние приготовления к летнему сезону. В каждую из четырех смен будут принимать по 276 детей.

Надежда Белоусова, ответственная за пожарную безопасность и проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов в лагере, рассказала, что остались последние штрихи: сегодня красят, монтируют, убирают, а завтра уже приезжают вожатые.

На территории есть клуб-столовая, хозяйственный блок, административно-медицинский и спальные корпуса. На улице — павильон для йоги, зона для танцев и спортивные площадки. В спальнях установлены кровати и гардеробные, в каждой комнате — туалет и раковина. На этажах — отдельные душевые для мальчиков и девочек и сушильные комнаты. В холлах можно проводить отрядные мероприятия: мастерить поделки или играть в настольный теннис.

В административно-медицинском корпусе расположены комната охраны, кабинет врача, процедурная и изолятор. Лагерь охраняет частное предприятие, на территории и внутри зданий установлены камеры, выведена сигнализация и система оповещения. Ежедневно будут дежурить врач и медицинская сестра. В изоляторе — отдельные комнаты для мальчиков и девочек, зона отдыха, блок для больных с кишечными инфекциями, отдельная кухня и балкон.

Обслуживающий персонал вместе с вожатыми составляет 50 человек. Последние приготовления почти завершены, и «Дубравушка» готова встретить юных гостей.​