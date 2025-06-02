Первая смена началась в лагере «Ромашка» в Подольске

Концертом отметили начало первой летней смены в оздоровительном лагере «Ромашка» в Подольске. Отдохнуть здесь в ближайшие недели смогут 130 детей.

Смена стартовала 1 июня. Концерт провели в сельском доме культуры «Молодежный».

Выступления подготовили местные творческие коллективы. Они исполнили вокальные и танцевальные номера.

Также для детей организовали шоу мыльных пузырей. Подарком для отдыхающих стали воздушные шары для моделирования фигурок. Каждый желающий мог смастерить себе собачку, цветок или меч.

Отметим, что этим летом в двух оздоровительных лагерях Подольска — это «Ромашка» и «Родина» — смогут отдохнуть около двух тысяч детей. Бесплатные путевки предоставляют льготным категориям жителей.

Кроме того, 200 детей из Подольска, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут на Черноморском побережье. Еще свыше 800 детей из семей участников спецоперации, проживающих в области, побывают в детском оздоровительном лагере «Литвиново».