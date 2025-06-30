Первая смена летнего трудового лагеря завершилась на химзаводе в Воскресенске

В филиале «Воскресенские минеральные удобрения» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“» завершилась первая смена проекта «Трудовой отряд школьников». Ребята в возрасте от 14 до 17 лет познакомились с работой предприятия.

Юных жителей Воскресенска закрепили за наставниками из разных структурных подразделений филиала. Школьники получили первый официальный трудовой стаж и заработную плату. Ребята помогали сортировать и копировать документы, оцифровывать архив, принимали участие в интерактивной экскурсии. Они также прослушали лекцию главного технолога Вадима Карандашева и посетили краеведческий отдел Воскресенского музея.

Помимо этого, для школьников подготовили игру «Бережливое производство», во время которой подростки попробовали себя в роли директора, главного инженера, главного механика, директора по закупкам, директора по качеству.

«„Уралхим“ уделяет особое внимание профориентационным мероприятиям. Один из важных проектов — „Трудовой отряд школьников“. Благодаря взаимодействию с опытными сотрудниками молодые люди постигали азы профессиональной деятельности, приобретали необходимые для современной жизни навыки», — отметила заместитель директора филиала «Воскресенские минеральные удобрения» АО «Объединенная химическая компания „Уралхим“» по персоналу и социальной политике Яна Агеева.

Она также выразила надежду, что полученные во время смены знания помогут ребятам определиться с будущим и сделать выбор в пользу предприятия «Уралхим».