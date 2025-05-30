Первая смена для детей участников СВО началась в лагере «Литвиново»

Первая смена для детей участников СВО началась в подмосковном лагере «Литвиново». Туда приехали 500 ребят в возрасте от семи до 15 лет.

Первая смена в лагере продлится с 30 мая по 12 июня и пройдет под тематикой «Театральные каникулы». Для ребят проведут мастер-классы, спортивные состязания, творческие вечера, лекции и интересные встречи.

«Мы ставим перед собой цель создать атмосферу поддержки и понимания, чтобы дети могли не только хорошо отдохнуть, но и завести новых друзей», — рассказал глава Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Сотрудники лагеря также подготовили мероприятия для развития командного духа и сплочение детей. Ребята смогут проявить свои таланты в музыке, танцах и рисовании.

Узнать больше о получении бесплатных путевок для детей участников СВО можно по ссылке.