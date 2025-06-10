Первая смена детского трудового лагеря началась в Павловском Посаде

Более 20 детей от 14 до 17 лет приступили к работе в рамках первой смены «Трудового десанта» в Павловском Посаде. Они будут благоустраивать территории округа.

Смена началась 2 июня. Лагерь размещен на базе молодежного центра «Авангард».

Задания участники получают от специалистов муниципального учреждения «Благоустройство». Они уже пропололи клумбы на вокзале.

Сейчас активисты подрезают поросль на Карповской улице и убирают мусор около Клязьмы, у социальных объектов, а также на общественных территориях.

Им предстоит рыхлить клумбы, подрезать кусты и выполнять другие задачи по благоустройству. В перерывах ребята общаются и играют.

Отметим, что всего в этом году в Павловском Посаде организуют три смены трудового летнего лагеря. Их посетят 66 юных работников.

Всех ребят официально трудоустраивают. Они получают зарплату, в том числе доплату от Центра занятости Московской области.