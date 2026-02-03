Первая школьная научно-практическая конференция прошла в Домодедове

Более 80 учеников в возрасте до 16 лет представили свои исследовательские проекты. Мероприятие «Открытие» состоялось 30 января в образовательном комплексе «Вертикаль».

Конференция объединила юных ученых от шести лет из разных школ. Она прошла при поддержке и участии представителей Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, которые вручили подарки организаторам и каждому участнику.

Темы работ охватывали естественные науки, психологию, экологию, технологию и гуманитарные дисциплины. Проекты младших школьников часто основывались на личных наблюдениях и семейных историях, а старшеклассники исследовали актуальные социальные и психологические вопросы с практической пользой.

Директор «Вертикали» Марина Чабан отметила, что конференция стала отправной точкой для создания научной среды в школе и важным мотивирующим событием. Заместитель начальника отдела общего образования управления образования администрации округа Елена Бабенко подчеркнула, что такие форумы развивают у детей навыки анализа, публичных выступлений и самостоятельной работы. Она также выразила готовность поддерживать их проведение в будущем.

Все юные исследователи получили памятные подарки и одобрение экспертов. Организаторы конференции отметили высокий уровень представленных работ и искренний интерес школьников к науке.