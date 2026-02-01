Первая подмосковная писательская резиденция открылась в Воскресенске

В селе Марчуги Воскресенского округа торжественно открылась первая в Подмосковье писательская резиденция «Сказитель Руси». Учреждение создано на базе бывшего сельского клуба и станет культурным центром для литераторов, краеведов и всех, кто ценит русское слово и традиции.

Инициатором проекта выступил председатель Совета по легендам и сказам народов России Союза писателей РФ Юрий Белоусов. В церемонии открытия приняли участие глава округа Алексей Малкин, ответственный секретарь правления Союза писателей России Николай Иванов, председатель воскресенского литературного объединения «Радуга» Виктор Лысенков и местные творческие деятели.

«Мы год назад стали литературным городом Подмосковья. И я думаю, что нужно нам стремиться стать литературным городом России. Потому что все к этому идет», — отметил Юрий Белоусов, напомнив, что местное ЛИТО «Радуга» уже 25 лет объединяет 24 члена Союза писателей России. Глава округа Алексей Малкин подчеркнул глубокие культурные традиции Воскресенской земли: «Мы живем нашими писателями, поэтами, искусствами. Это наша гордость и то, что находится в нашем сердце».

Администрация округа оказала проекту всестороннюю поддержку. Алексей Малкин вручил благодарственные письма активистам, способствовавшим открытию резиденции. Николай Иванов высоко оценил этот шаг: «Сегодня мы видим удивительнейший пример, когда власть не забирает, а дает. Когда руководители стоят на сцене и говорят, что готовы помогать развитию — это редчайший случай».

Как отметил Виктор Лысенков, Воскресенск, при всей его кажущейся молодости, имеет богатые литературные корни, связанные с именами Лажечникова, Гоголя, Пильняка, Ваншенкина, Гофф и многих других. Новая резиденция призвана стать центром сохранения и приумножения этого наследия. В ее стенах будут проходить творческие встречи, конференции, концерты фольклорной и авторской музыки, выставки и экскурсии, объединяющие любовь к литературе, русским православным традициям и краеведению.