Площадку для раздельного сбора отходов откроют в Раменском в конце августа
Площадку «Мегабак» для раздельного сбора отходов оборудуют около дома № 48 на улице 100-й Свирской дивизии в Раменском. Она начнет работу в конце августа.
На новой контейнерной площадке будут работать обученные сортировке мусора сотрудники. Они будут распределять отходы в контейнеры для пластика, стекла, бумаги, электроники и заниматься прессовкой вторсырья.
Территорию будущей площадки «Мегабак» осмотрели временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев с инвестором проекта.
«Раздельный сбор отходов позволяет минимизировать количество мусора, отправляемого на свалки, и способствует переработке вторичного сырья», — отметил Малышев.
По его словам, проект «Мегабак» поддержит ответственное отношение к окружающей среде и экологии среди жителей округа.
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