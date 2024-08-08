Площадку для раздельного сбора отходов откроют в Раменском в конце августа

Площадку «Мегабак» для раздельного сбора отходов оборудуют около дома № 48 на улице 100-й Свирской дивизии в Раменском. Она начнет работу в конце августа.

На новой контейнерной площадке будут работать обученные сортировке мусора сотрудники. Они будут распределять отходы в контейнеры для пластика, стекла, бумаги, электроники и заниматься прессовкой вторсырья.

Территорию будущей площадки «Мегабак» осмотрели временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев с инвестором проекта.

«Раздельный сбор отходов позволяет минимизировать количество мусора, отправляемого на свалки, и способствует переработке вторичного сырья», — отметил Малышев.

По его словам, проект «Мегабак» поддержит ответственное отношение к окружающей среде и экологии среди жителей округа.

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