Первая мультибалльница по результатам ЕГЭ стала известна в Балашихе

В Балашихе зафиксировали выдающийся результат на ЕГЭ-2025: выпускница гимназии № 3 Арина Атаманова набрала максимальные 100 баллов по двум предметам — русскому языку и литературе. Этот успех сделал ее мультибалльницей экзаменационного сезона.
Арина демонстрирует разносторонние таланты: помимо блестящих академических достижений, она победила на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и стала призером по русскому языку и литературе. Также девушка успешно окончила музыкальную и художественную школы.
Отметим, что в 2025 году для проведения ЕГЭ в городском округе Балашиха организовали 14 пунктов на базе школ, где экзамены сдавал 2681 выпускник. Среди предметов по выбору лидируют обществознание, информатика и английский язык.
Достижения Арины Атамановой подчеркивают высокий уровень подготовки выпускников Балашихи и служат вдохновляющим примером для других школьников.
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