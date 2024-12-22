Первая лыжная гонка серии Topski Family прошла в Одинцове

Первый лыжный этап традиционной серии стартов Topski Family, проходящей на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского, собрал любителей лыж всех возрастов. Мероприятие провели в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

Собравшихся поприветствовал знаменитый лыжник Александр Панжинский, который провел предстартовую разминку. На мероприятии также присутствовали российский футболист, обладатель Кубка России Алексей Смертин, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов и старший тренер Паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

22 декабря для лыжников организовали семь дистанций, варьирующихся от 600 метров до 10 километров, а также семейные и корпоративные эстафеты. Участие принимали спортсмены в 16 возрастных категориях, причем формат семейной эстафеты был представлен впервые. Соревнования состояли из трех этапов по 600 метров: сначала на старт вышли папы, затем мамы, а завершал эстафету круг детей.

На финише каждого лыжника ждала уникальная медаль, полевая кухня, горячие напитки и памятный шарик для елки. Тройка победителей получила кубки и подарки от спонсоров, которые вручали известные спортсмены. Все медали этапов турнира Topski Family становятся частью единой композиции. Также специальные призы были вручены шести лучшим парам «ребенок-родитель» по итогам семейного зачета. Гостям и участникам мероприятия предложили насыщенную развлекательную программу, включая спортивную лотерею.