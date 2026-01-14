Первая лыжная гонка пройдет на трассе в селе Ромашково Одинцовского округа

После обильных снегопадов в Одинцовском округе подготовлена полноценная лыжная трасса. Любители зимнего спорта смогут проверить свои силы уже на этих выходных.

Лыжная трасса расположена у села Ромашково. Соревнования стартуют 17 января в 11:00. Для самых юных участников (2009 года рождения и младше) подготовлена дистанция на 1,5 км. Спортсмены 2008 года рождения и старше выйдут на 3 км. Более опытные лыжники смогут выбрать дистанции 5 или 10 км.

«Мы специально дождались устойчивого снежного покрова, чтобы подготовить дистанции для всех возрастных групп», — отметил организатор соревнований Юрий Куницын.



Все призеры получат медали, грамоты и памятные призы. Для участников организуют горячий чай. Регистрация открыта до 18:00 16 января через онлайн-форму или непосредственно на месте в день старта. Количество мест ограничено.

