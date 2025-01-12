Первая литургия прошла в Никольском соборе в Волоколамске после реставрации

Первая божественная литургия за последние 100 лет прошла в Никольском соборе Волоколамского кремля. Богослужение возглавил клирик храма Рождества Богородицы священник Борис Зинин.
Никольский собор освятили в 1908 году. Однако в 20-е годы прошлого столетия его закрыли, часть реликвий уничтожили, а оставшиеся иконы перевезли в другие места. Восстановили храм только в 70-е годы, а в 1989-м здесь разместили Волоколамский краеведческий музей.
Никольский собор и весь архитектурный комплекс Волоколамского кремля передали Русской православной церкви 1 января 2025 года. Впервые за много лет здесь провели рождественское богослужение. Верующие давно ждали возвращения святыни.
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