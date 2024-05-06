Первая литургия прошла в Георгиевском храме в Павловском Посаде | 360°

06 мая 2024, 17:09
Первая литургия прошла в Георгиевском храме в Павловском Посаде
Первая литургия прошла в новом Георгиевском храме в Павловском Посаде. Ее возглавил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.
Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай в феврале 2022 года совершил молитву на месте возведения будущего храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца — покровителя всех воинов. Спустя год после молебна состоялось водружение купола и креста на здание уже построенного храма.
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Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов на литургии, приуроченной к Пасхе, поблагодарил владыку за неравнодушие и внимание к православным жителям муниципалитета.
Сейчас все работы по строительству и благоустройству подходят к концу. Службы в храме проходят по расписанию.
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Пасха
Павловский посад
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