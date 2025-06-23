Первая летняя смена завершилась в детском лагере под Волоколамском

После трехлетнего перерыва в Волоколамске вновь открылся детский лагерь «Имени 28 героев-панфиловцев». В первой летней смене здесь отдохнули 150 ребят из Подмосковья и Белгородской области.

Дети провели насыщенные и яркие дни, наполненные интересными событиями и приключениями. В течение смены ребята принимали активное участие в концертах, конкурсах, спортивных соревнованиях, мастер-классах и экскурсиях.

В заключительный день первой смены дети подготовили трогательные выступления в честь своих вожатых, которые поддерживали их на протяжении всего отдыха.

По информации Минсоцразвития Московской области, на первой смене побывали 150 детей из Московской и Белгородской областей, все они получили путевки через органы соцзащиты. В следующих сменах планируется принять по 250 участников.