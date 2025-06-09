Первая летняя смена эколагеря открылась для школьников в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный Балашихи стартовала первая летняя смена экологического лагеря для школьников, организованная в рамках проекта «Единой России» «Молодежь 21 века». Мероприятие, направленное на развитие молодежи и воспитание экологической ответственности, открылось на площади у администрации округа.

Участников приветствовали представители партии — Антон Орешков, Ульяна Кондрякова и Максим Сидоркин.

«Проект „Молодежь 21 века“ сплачивает ребят и дает им возможность не только интересно провести каникулы, но и внести вклад в улучшение нашего города. Мы стремимся воспитывать в молодежи заботу об экологии, лидерские качества и активную гражданскую позицию», — отметил координатор проекта Антон Орешков.

В течение смены подростки будут заниматься уборкой городских парков и скверов, список которых составлен заранее. Во второй половине дня ребят ждут образовательные и развлекательные мероприятия: экскурсии в музеи, спортивные соревнования, мастер-классы и тематические встречи, которые помогут расширить кругозор и развить новые навыки.

К участию в эколагере приглашаются школьники и студенты от 14 до 17 лет. Подробную информацию о записи можно найти в социальных сетях молодежного центра «Новый свет».