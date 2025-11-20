Первая краеведческая конференция памяти Валентина Иванова прошла в Волоколамске
В Центральной библиотеке Волоколамского округа 20 ноября прошла первая открытая краеведческая конференция, посвященная памяти краеведа Валентина Ивановича Иванова. Автор книги «Волоколамские усадьбы» собрал уникальные сведения об истории края, и его работа стала важнейшим источником для исследователей.
Валентин Иванов родился в селе Теряево, на территории скита Иосифо-Волоцкого монастыря. Он много лет изучал историю усадеб Волоколамского округа, тщательно восстанавливая их судьбы по документам, воспоминаниям и архивным материалам.
Программа объединила четыре направления исследований: средневековую историю городов, военные события, культуру малой родины и трудовой подвиг жителей.
«Валентин Иванович Иванов внес большой вклад для сохранения истории нашего округа. Он проделал колоссальную работу. Часто пользуюсь его книгой. В своем докладе я рассказал о Волоколамске 17 века. Об изменении облика города в разные исторические периоды, а также утраченных ныне древних храмах», – рассказал краевед Владимир Алтаев.
На заседании прозвучали выступления известных краеведов, ученых и деятелей культуры Волоколамского и соседних округов. Доклады охватили широкий круг тем — от истории улиц и подпольных госпиталей до биографий выдающихся жителей и архитектурного наследия региона.
«В своем докладе я рассказал об географических особенностях Волоколамского округа. Географическое положение Волоколамского округа сыграло важную роль в его историческом развитии», – рассказал историк, краевед Сергей Кутейников.
Участники отметили высокий уровень представленных работ и теплую рабочую атмосферу обмена знаниями. Организовали проведение конференции Волоколамский музейно-выставочный комплекс и Центральная библиотека.