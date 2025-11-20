Первая краеведческая конференция памяти Валентина Иванова прошла в Волоколамске

В Центральной библиотеке Волоколамского округа 20 ноября прошла первая открытая краеведческая конференция, посвященная памяти краеведа Валентина Ивановича Иванова. Автор книги «Волоколамские усадьбы» собрал уникальные сведения об истории края, и его работа стала важнейшим источником для исследователей.

Валентин Иванов родился в селе Теряево, на территории скита Иосифо-Волоцкого монастыря. Он много лет изучал историю усадеб Волоколамского округа, тщательно восстанавливая их судьбы по документам, воспоминаниям и архивным материалам.

«Валентин Иванович Иванов внес большой вклад для сохранения истории нашего округа. Он проделал колоссальную работу. Часто пользуюсь его книгой. В своем докладе я рассказал о Волоколамске 17 века. Об изменении облика города в разные исторические периоды, а также утраченных ныне древних храмах», – рассказал краевед Владимир Алтаев.

На заседании прозвучали выступления известных краеведов, ученых и деятелей культуры Волоколамского и соседних округов. Доклады охватили широкий круг тем — от истории улиц и подпольных госпиталей до биографий выдающихся жителей и архитектурного наследия региона.