Первая игра нового сезона КВН прошла в Дмитровском округе

В состязаниях веселых и находчивых приняли участие шесть команд, представлявших учебные заведения Дмитровского городского округа. Среди них были как новички, впервые вышедшие на сценку, так и опытные КВН-щики. Но все выступления были яркими, эмоциональными и наполненными юмором. Зрители тепло принимали все команды, в зале не стихали бурные аплодисменты и смех.

По итогам оценок, которые вынесло жюри, победителей игры стала команда «Пацаны», на втором месте — сборная электриков «Тушите свет», третье разделили «Сборная лицея № 4» и «Диванодамы».

Заместитель главы городского округа Ирина Костышина напомнила, что победители сезона определятся по общей сумме набранных во всех четырех играх баллов. «Так что важно не расслабляться, а продолжать держать планку юмора на высоте», — отметила она.

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