Первая игра Богородского сезона лиги КВН прошла в Ногинске

Первая игра 21-го Богородского сезона лиги КВН прошла в районном Доме культуры.

Обычно сезон начинают в апреле. Однако в этом году Зимний кубок КВН запустили раньше, в преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.

Примечательно, что идею выбрать столь горячую тему предложила заместитель главы Богородского округа, председатель жюри Надежда Мылова.

КВН — это то, что волнует людей, это всегда актуально, на гребне волны и отвечает реалиям сегодняшнего дня.

Тема вечера — жилищно-коммунальное хозяйство. Здесь игрокам было где разгуляться, со сцены прозвучало много шуток на эту тему. На сцене выступили семь команд, каждая из которых удивила зрителей своим креативом и юмором.

Победу одержали студенты медицинского колледжа Ногинского филиала «Альтернативная жизнь». Их остроумные шутки и оригинальные номера не оставили равнодушными ни зрителей, ни жюри. Ребята были награждены памятными призами, а также сертификатами на развитие команд для первого, второго и третьего мест.