Первая игра Богородского сезона лиги КВН прошла в Ногинске

В Районном Доме культуры города Ногинск 25 февраля состоялась первая игра Богородского сезона лиги КВН. Темой вечера стала «Лучший город земли», а на сцене выступили семь команд.

Каждая из команд удивила зрителей своим креативом и юмором. Болельщики не просто смотрели выступления, а проживали каждую шутку вместе с участниками, поддерживали ребят и смеялись до слез. Зрители отмечали остроту шуток, интересные сценки, смешные миниатюры и актерское мастерство игроков. КВНщики выдали такой заряд энергии и юмора, что финальные аплодисменты еще долго не смолкали.

По итогам игры победу одержали сразу три команды: «Нам снова 15» (малая сборная Богородского округа), «Ямкино village» (малая сборная СДК Ямкино) и «Придумайте сами» (Ногинский колледж). Все они разделили первое место, показав высокий уровень подготовки и искрометный юмор.