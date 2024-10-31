Первая электрозаправка появилась в Ногинске

В Подмосковье продолжается активная реализация программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В настоящее время АО «Мособлэнерго» проводит работы по установке зарядной станции вблизи торгового центра «Богородский» в Ногинске.

Вторая станция планируется к установке у Центрального парка, ближе к Центру образования для детей и взрослых. Этот проект, запущенный в 2016 году в сотрудничестве с Правительством Московской области и Министерством энергетики региона, направлен на обеспечение всех городских округов, входящих в зону ответственности компании АО «Мособлэнерго», станциями для оперативной зарядки электротранспорта.

Расширение зарядной инфраструктуры экологичного транспорта в Подмосковье происходит поэтапно. Технические решения постоянно совершенствуются для повышения удобства эксплуатации станций, что позволяет сделать процесс зарядки более доступным и комфортным для пользователей.

Увеличение количества электрозарядных станций обусловлено растущим спросом потребителей на экологически чистый транспорт. Установка таких станций является важным шагом к популяризации электротранспорта, что способствует улучшению экологической обстановки в регионе и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

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