Донорская акция по сбору крови пройдет в Солнечногорске 9 августа

Донорская акция по сбору крови для медучреждений Подмосковья пройдет в центре народного творчества и досуга «Лепсе» в Солнечногорске. Желающих сдать кровь будут ждать 9 августа с 09:00 до 12:00.

Донором может стать любой человек с регистрацией Москвы или Московской области в возрасте от 18 до 60 лет. При себе необходимо иметь паспорт. После сдачи крови выдают справку, по которой можно воспользоваться одним оплаченным днем отдыха, а также получить денежную компенсацию на питание 998 рублей.

«Для этого доброго дела не надо больше ездить в Москву. Врачи встретят, помогут и скажут спасибо. Важен каждый: собранная кровь пойдет в больницы Подмосковья, где будет помогать людям восстанавливаться после тяжелых травм», — отметила главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.