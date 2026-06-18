Первая Божественная литургия прошла в строящемся храме в Балашихе

Храма Игоревской иконы Божией Матери в Балашихе возводят по просьбам жителей микрорайона 1 Мая. Первую Божественную литургию в строящемся здании совершил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Участие в мероприятии приняли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, глава Реутова Алексей Ковязин, духовенство Балашихинской епархии и прихожане.

«Сегодняшняя служба стала важным этапом в истории будущего храма. Несмотря на то, что строительство еще продолжается, здесь уже звучит молитва, объединяющая людей разных поколений вокруг традиционных духовных ценностей», — отметил Сергей Юров.

Игоревская икона Божией Матери занимает особое место в православной традиции. На протяжении веков перед этим образом верующие возносят молитвы о мире, справедливости, укреплении веры, помощи в жизненных испытаниях и защите Отечества.

Осенью 2022 года возведен временный храм, а после подключения к электросетям в феврале 2023 года в нем начались регулярные богослужения.

Здание представляет собой трехэтажный храмовый комплекс общей площадью порядка 2, 5 тысячи квадратных метров. Молельный зал будет рассчитан на одновременное пребывание 300 человек. Проектом предусмотрены лифты и пандусы для обеспечения доступности маломобильных групп населения.