Перспективы здравоохранения обсудили на заседании в Богородском округе

Специалист поделился планами по модернизации стационарной помощи в округе и сообщил о согласовании с Минздравом включения родильного дома Ногинска в программу ремонта на 2026–2027 годы. Это позволит перенести женскую консультацию в новые, более просторные помещения, что обеспечит преемственность в работе акушерско-гинекологической службы и создаст комфортные условия для пациентов.

Кроме того, в планах значится капитальный ремонт Электроуглинской больницы, ожидающего официального подтверждения вхождения в госпрограмму на 2026 год. Завершается строительство новой поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Заречье. Этот современный комплекс станет домом для детской поликлиники № 2, которая в настоящее время располагается на улице Советской Конституции. Открытие намечено на первую половину следующего года.

Дальнейшие планы включают строительство еще одной поликлиники на другом берегу реки Клязьмы, что позволит улучшить доступность медицинских услуг для местных жителей.