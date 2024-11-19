Перспективы развития школьных библиотек обсудят в Химках 21 ноября

Конференцию «Смарт-библиотека и проект „Русская литература“: грани сопряжения» проведут в Химках на базе Московского государственного института культуры. Всероссийский круглый стол организуют при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Среди главных вопросов встречи — развитие системы школьных библиотек и смарт-библиотек-игротек дошкольного образования. Помимо этого, участники круглого стола обсудят перспективу объектов русского литературного наследия в анимации и мультимедиа с использованием модели смарт-библиотеки, средств кинообразования и медиапедагогики. Важной темой конференции станет вопрос внедрения образовательного телепроекта «Русская литература». Анализ лучших практик регионов Российской Федерации по созданию смарт-библиотек специалисты также представят на встрече.

Мероприятие пройдет 21 ноября по адресу: улица Библиотечная, дом № 7 (корпус № 2, аудитория 217) с 10:00 до 16:00. Стать слушателем круглого стола можно после регистрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».