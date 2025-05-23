Перспективы развития города обсудили в Балашихе

Депутат городского совета Балашихи Рустам Фахрисламов и сторонник партии «Единая Россия» Алексей Помылев провели встречу с депутатом Государственной думы Вячеславом Фомичевым. Главной темой обсуждения стал кадровый проект «ПолитСтарт», который ежегодно проводится в рамках предварительного голосования партии.
На встрече обсудили тонкости предварительного голосования, работу с избирателями и основные акценты предвыборной кампании. Кроме того, участники встречи затронули вопросы развития Балашихи и повышения качества жизни ее жителей. Вячеслав Фомичев подчеркнул, что проект «ПолитСтарт» играет важную роль в формировании нового поколения лидеров, готовых брать на себя ответственность за будущее города и его сообщества.
Партия «Единая Россия» продолжает активно поддерживать молодых и амбициозных людей, которые стремятся внести вклад в развитие региона и страны, создавая для них возможности для самореализации и профессионального роста.
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