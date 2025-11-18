Перспективы развития экономики Чехова обсудили на конференции
Глава округа Михаил Собакин выступил с докладом о развитии производства и бизнеса. За пять лет объем товаров по всем видам экономической деятельности в муниципалитете вырос почти на 160%.
На территории Чехова есть 12 крупных промышленных предприятий и более 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. За пять лет их количество увеличилось почти на полторы тысячи. Грамотно выстроенная политика позволила привлечь в муниципалитет инвестиции на сумму более чем 37 миллиардов рублей. Основные вложения приходятся на модернизацию оборудования, автоматизацию производственных процессов, расширение производства, строительство и логистику.
«Задача народной программы — создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы, стимулирование честной конкуренции, развитие малого и среднего бизнеса, а также вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность и самозанятость», — отметил Михаил Собакин.
За пять лет объем товаров по всем видам экономической деятельности достиг 126 миллиардов рублей, оборот розничной торговли удвоился, а платных услуг населению вырос на 140%.
«Итоги развития округа, прежде всего, отражаются в исполнении бюджета, который за последние пять лет демонстрирует уверенный рост в части исполнения по доходам. Если в 2021 году бюджет округа составлял 6,4 миллиарда рублей, то в 2024 — его цифра увеличилась до 10,1 миллиарда. Прогнозный показатель 2025 года — 14,5 миллиардов рублей, что на 226,6% выше уровня 2021 года», — подытожил глава округа.