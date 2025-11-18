Перспективы развития экономики Чехова обсудили на конференции

Глава округа Михаил Собакин выступил с докладом о развитии производства и бизнеса. За пять лет объем товаров по всем видам экономической деятельности в муниципалитете вырос почти на 160%.

На территории Чехова есть 12 крупных промышленных предприятий и более 7 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. За пять лет их количество увеличилось почти на полторы тысячи. Грамотно выстроенная политика позволила привлечь в муниципалитет инвестиции на сумму более чем 37 миллиардов рублей. Основные вложения приходятся на модернизацию оборудования, автоматизацию производственных процессов, расширение производства, строительство и логистику.

«Задача народной программы — создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы, стимулирование честной конкуренции, развитие малого и среднего бизнеса, а также вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность и самозанятость», — отметил Михаил Собакин.