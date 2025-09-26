Сегодня 13:59 Перспективы привлечения кадров в сферу ЖКХ обсудили на форуме в Королеве 0 0 0 Фото: Администрация городского округа Королев Подмосковье

ЖКХ

Королев

В Королеве прошел форум «Стройматериалы и кадры ЖКХ», на котором специалисты обсудили главные вызовы жилищно-коммунальной сферы и пути ее развития. Площадка объединила представителей власти, бизнеса, образовательных организаций и экспертов отрасли, став частью федерального проекта «Школа ЖКХ» партии «Единая Россия».

Программа форума включала выступления и дискуссии, посвященные внедрению новых технологий и современных материалов, вопросам подготовки кадров и поиску практических решений для повышения качества обслуживания городского хозяйства. Особое внимание уделили обсуждению способов привлечения молодых специалистов в отрасль. «На протяжении пяти лет партия активно содействует проведению чемпионата „Лучший по профессии“, на прошлой неделе был проведен финал конкурса „Краса ЖКХ“. Все эти мероприятия направлены на вовлечение ребят в профессию — это глобальная задача для нас», — пояснил федеральный координатор «Школы ЖКХ», депутат Московской городской думы Александр Козлов. Координатор проекта в Подмосковье Наталья Абросимова подчеркнула, что форум задумывался как рабочая площадка для выработки конкретных решений.

Фото: Администрация городского округа Королев 1/3 Фото: Администрация городского округа Королев 2/3 Фото: Администрация городского округа Королев 3/3

«Основа развития ЖКХ — два неразрывных компонента: современные материалы и технологии и, что самое важное, квалифицированные кадры, которые могут с этими технологиями работать», — подчеркнула она.

На фоне дискуссий о модернизации отрасли напомнили и о масштабной работе, которая проходит в Подмосковье. Секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов ранее заявил, что в регионе реализуют крупнейшую в стране программу по строительству, реконструкции и ремонту системы теплоснабжения. Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства остается одной из ключевых задач осенней сессии регионального парламента. К отопительному сезону в Подмосковье готовились в течение всего года. В области проводили открытые трибуны, а депутаты и жители контролировали строительство и реконструкцию объектов ЖКХ.