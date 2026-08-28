Перспективы двигателестроения обсудили в Химках

Депутат Государственной думы Денис Кравченко посетил НПО «Энергомаш» в Химках. В ходе встречи обсудили перспективы ракетного и двигателестроения, развитие предприятия и меры по повышению качества жизни горожан.

НПО «Энергомаш» входит в структуру «Роскосмоса» и является одним из ключевых предприятий российской ракетно-космической промышленности. На встрече специалисты обсудили актуальные вопросы отрасли, перспективы ее развития и основные направления работы предприятия.

Отдельно участники рассмотрели реализацию государственной программы развития космонавтики, а также возможности применения современных экономических практик на муниципальном уровне.

«Главная цель нашей совместной работы — сформировать благоприятную среду для профессиональной реализации и комфортного проживания на родной земле, чтобы предотвратить отток кадров и привлечь специалистов оставаться здесь», — отметил депутат Денис Кравченко.

На территории предприятия также состоялся личный прием сотрудников. Работники задали депутату вопросы и внесли предложения, касающиеся развития космической отрасли. Все обращения Денис Кравченко взял в работу.

НПО «Энергомаш» специализируется на разработке, испытаниях и производстве жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей. Продукция предприятия используется в российских космических программах.