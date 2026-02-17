Перспективные туристические маршруты представили в Дмитрове

В Дмитрове прошло выездное совещание по вопросам развития туризма. Участниками встречи стали представители регионального Министерства культуры и туризма, Центра развития туризма Подмосковья и руководители учреждений культуры муниципалитета.

Для гостей организовали пешую прогулку по историческому центру Дмитрова. Они осмотрели ключевые достопримечательности, включая мемориальный дом Петра Кропоткина — единственный в мире музей, посвященный жизни ученого и философа. Особое внимание уделили оценке туристической инфраструктуры: гостиниц, кафе, ресторанов и общественных пространств.

Участникам представили действующие и перспективные маршруты по округу. Главная задача — модернизация существующей инфраструктуры и привлечение инвестиций в сферу туризма.

«Дмитровская земля имеет богатую историю и уникальное культурное наследие. Наша задача — не только сохранить его для будущих поколений, но и сделать более привлекательным для гостей. Важно, чтобы каждый, кто приезжает в Дмитров, мог прикоснуться к истории, увидеть памятники и почувствовать атмосферу древнего города», — отметил глава округа Михаил Шувалов.

Сотрудничество с региональными структурами поможет развивать туристическую отрасль и повышать инвестиционную активность на территории муниципалитета.